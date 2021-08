Sprawa Mariana Banasia. Piotr Zgorzelski zdradza plan

Prezes NIK Marian Banaś może stracić immunitet. Wnioskiem Prokuratura Generalnego zajmie się sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Co w tej sprawie zrobi PSL? - Będę namawiał naszych kolegów do tego, by nie uchylać immunitetu Marianowi Banasiowi - zapowiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - NIK pod kierownictwem Mariana Banasia jest ostatnią niezależną instytucją państwa. Kontrolerzy, którzy pracują tam od lat, wykonują fantastyczną robotę, pokazują patologię tej władzy. Każdy raport to jest źródło dla nas, kiedy w 2023 r. przejmiemy władzę, żeby mieć materiał do tego, w jakiś sposób rozliczać władzę, która jest obecnie - tłumaczył Zgorzelski. Wicemarszałek zdradził, że rozmawiał na temat wniosku z prezesem NIK. - Usłyszałem, że pan Marian Banaś jest zaniepokojony szybkością prowadzenia tej sprawy, brakiem możliwości zapoznania się przez posłów z uzasadnieniem tego wniosku i argumentami płynącymi z jego strony - powiedział Zgorzelski.