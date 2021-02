Sprawa ks. Andrzeja Dymera. Krzysztof Śmiszek o decyzji komisji ds. pedofilii: to skandal

Państwowa komisja ds. pedofilii przekazała, że ze względu na zgon ks. Andrzeja Dymera kończy postępowanie wyjaśniające. - To skandal. Ta komisja jest wydmuszką, która nie potrafi przez ponad rok przeprowadzić żadnego postępowania ws. pedofilii - komentował poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek w programie "Tłit". W jego ocenie prokuratura powinna podjąć postępowanie na nowo. - Pytam o odpowiedzialność abp Dzięgi - podkreślał Śmiszek. Poseł Lewicy zgodził się z opinią o. Pawła Gużyńskiego, który stwierdził, że cały Episkopat powinien podać się do dymisji. - Ten cały układ, który rządzi Kościołem katolickim, to system quasi mafijny. Ukrywa się swoich kumpli, którzy dopuszczają się najohydniejszych przestępstw. Ta odpowiedzialność nie może być symboliczna. To nie może być tylko kolejne ubolewanie, kolejna prośba o modlitwę, czy posypanie głowy popiołem. Musi dojść do radykalnych ruchów - przekonywał Śmiszek. - Kościół w Polsce jest na równi pochylej. Kościół w Polsce stracił mandat społeczny, żeby funkcjonować. Ta instytucja powinna się rozwiązać i zawiązać na nowo - podsumował.

