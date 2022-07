Sprawa Iwony Wieczorek. Śledczy ogłoszą przełom?

Sprawą tego zaginięcia żyje cała Polska. Iwona Wieczorek poszukiwana jest już do 12 lat i wciąż nie udało się ustalić co się wydarzyło. W rozwiązanie tej zagadki zaangażowało się krakowskie Archiwum X. Czy są bliżej rozwiązania? "Fakt" nieoficjalnie informuje, że śledczy wkrótce ogłoszą przełom w tej sprawie. Dodaje także, że nie są to dobre informacje dla najbliższych Iwony Wieczorek, a matka zaginionej po raz pierwszy od 12 lat nie komentuje postępów w śledztwie.