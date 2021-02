Sprawa Igora Stachowiaka. Prokuratura umorzyła postępowanie

Decyzję Prokuratury Regionalnej w Poznaniu skomentowała jej rzeczniczka Anna Marszałek. - Prokurator wziął pod uwagę całokształt okoliczności tej sprawy, tego zdarzenia, które było rozciągnięte w czasie, ale było też dynamiczne. Te interwencje były poddane badaniu przez biegłych, później przesłuchania biegłych oceniał prokurator i doszedł do wniosku, że podstaw do formułowania zarzutów nie ma - powiedziała w rozmowie z TVN24.

Sprawa Igora Stachowiaka. Rodzina nie zamierza ustąpić

Z decyzją prokuratury nie zgadza się ojciec, który nie zamierza ustąpić i już podjął kolejne kroki w sprawie. - Jest to dla mnie niezrozumiałe, bo uważam, że organom państwa powinno zależeć na skrupulatnym i dokładnym wyjaśnieniu tej sprawy, ponieważ rzuca to bardzo złe światło na wszystkie organy państwa. Już poszły papiery do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i czekamy na decyzję stamtąd - powiedział Maciej Stachowiak.