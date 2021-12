Spóźniony Fundusz Kompensacyjny? Poseł PiS bije się w pierś

Sejm przyjął projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym za niepożądane odczyny poszczepienne dla osób, które przyjęły szczepionkę przeciwko koronawirusowi. O tym, dlaczego trwało to tak długo, mówił poseł Bolesław Piecha. - Uważam, że trochę późno wszedł ten Fundusz Kompensacyjny. On był dyskutowany już dużo wcześniej, był bardzo skomplikowanym systemem prawnym - tłumaczył poseł PiS w programie "Newsroom" WP. Jak dodał Piecha, on sam apelował, by ukrócić kwestie administracyjne we wspomnianej ustawie. - By zająć się prostą sprawą. Szczepienia przeciwko COVID-19 i w konsekwencji również odszkodowania, które należą się tym, którzy byli szczepieni szczepionką zgodnie z kalendarzem szczepień - sprecyzował polityk Prawa i Sprawiedliwości. Jak zaznaczył Bolesław Piecha, Fundusz Kompensacyjny będzie obowiązywał od 2022 roku. - Ja nie powiem "zawaliliśmy". Polityka to jest zawsze wypadkowa wielu czynników. Jest mi przykro. Ten fundusz mógł wejść w życie wcześniej - przyznał polityk PiS.