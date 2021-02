Spotkanie Gowina z Kaczyńskim. Adam Bielan komentuje

W poniedziałek po południu w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie liderów partii koalicyjnych Zjednoczonej Prawicy. W rozmowach uczestniczyli m.in. Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. Spotkanie komentował w programie "Tłit" europoseł PiS Adam Bielan. - Wczoraj odbywało się prezydium rządu, składające się z premiera, wicepremierów, w tym również Jarosława Gowina. My nie zmieniamy rekomendacji w tej chwili dla Jarosława Gowina. Dopóki będzie dobrze wypełniać swoje funkcje rządowe, nie widzę powodów, by to robić. Jest ministrem rozwoju, odpowiada za bardzo ważny aspekt działalności rządu, czyli za niesienie pomocy dla przedsiębiorców. To praca na dwa etaty, na całą dobę. Wiemy, z iloma problemami zgłaszają się dziś przedsiębiorcy i tym musi się zajmować Gowin. My z kolei w partii staramy się uporządkować te stajnię Augiasza, jaką jest sytuacja formalno-prawna, finansowa partii i przygotować ją jak najszybciej do demokratycznych wyborów - mówił Bielan. - W ciągu ostatnich kilku lat znaczący politycy raczej od nas odchodzili. To polityka samobójcza. Powinniśmy do siebie raczej przyciągać nowe środowiska, a nie polityków z Porozumienia usuwać. To polityka Donalda Tuska. Polityka, przeciwko której Gowin w PO protestował - dodał Bielan.

