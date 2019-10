Spotkanie Donalda Trumpa. Deputowani wyszli po "festiwalu zniewag"

Donald Trump rozmawiał z przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Izba przyjęła rezolucję potępiającą decyzję prezydenta USA o wycofaniu żołnierzy z Syrii, a przebieg spotkania jej szefowej z prezydentem USA był burzliwy.

W odpowiedzi na zarzuty wobec prezydenta, szef mniejszości republikańskiej Kevin McCarthy oskarżył przewodniczącą Izby Reprezentantów o "agresywne zachowanie" wobec Trumpa. Sam prezydent nazwał natomiast Pelosi "polityczką trzeciej rangi". Z kolei o Kurdach w Syrii powiedział, że "dadzą sobie radę", bo "wiedzą jak walczyć". To nie są zresztą żadne anioły - dodał. Przypomniał, że granica syryjsko-turecka nie jest granicą Ameryki. Nie ma sensu, by nasi żołnierze tracili tam życie - powiedział.

Prezydent USA zdobył się również na niewybredny żart na temat Kurdów w Syrii, twierdząc, że ostatecznie mogą zwrócić się o pomoc do Rosji. - To byłoby w porządku. Mają tam mnóstwo piasku. Wystarczająco, by się mogli wspólnie pobawić - stwierdził.

Jak podaje dziennik "The Hill" za potępiającą działania prezydenta Trumpa rezolucją głosowało 354 kongresmenów, przeciw 60, a czterech wstrzymało się od głosu. W dokumencie Izba Reprezentantów wzywa Ankarę do zakończenia operacji militarnej w Syrii, a USA do zapewnienia ochrony Kurdom. Apeluje też do Białego Domu, aby "przedstawił jasny i szczegółowy plan trwałego pokonania" Państwa Islamskiego.