USA. Donald Trump o Kurdach. "Nie są takimi aniołami"

Prezydent Stanów Zjednoczonych skomentował ofensywę Turcji w Syrii. Jak stwierdził inwazja "nie ma nic wspólnego z USA". - Mogą walczyć. Mają tam dużo piasku, w którym mogą się bawić - powiedział Donald Trump.

Donald Trump uważa, że nałożenie sankcji na Turcję byłoby dla USA bardziej opłacalne niż zmuszenie amerykańskich wojsk do walki w regionie. Komentując konflikt na granicy turecko-syryjskiej prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że "zawsze wolał używać siły ekonomicznej" - podaje agencja Reuters. - Kurdowie nie są aniołami - dodał.

- Nasi żołnierze są w niebezpieczeństwie, ponieważ dwa kraje walczą o ziemię. To nie ma z nami nic wspólnego. Tak nie powinno być. A Kurdowie są teraz znacznie bezpieczniejsi. Wiedzą jak walczyć. Zapłaciliśmy im dużo pieniędzy, aby mogli z nami walczyć i to jest w porządku. Wtedy mieli się dobrze. Gdy już z nami nie walczyli, to tak dobrze już nie było - kontynuował Trump, cytowany przez portal politico.com.