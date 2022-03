Sportowcy z Ukrainy na warszawskim lotnisku. "Będą strzelać we wszystkich Rosjan, jeżeli będą nam robić zło"

Ukraińscy paraolimpijczycy, którzy odnieśli wiele sukcesów na igrzyskach w Pekinie, wylądowali we wtorek wieczorem na lotnisku Chopina w Warszawie. Witała ich grupa Ukraińców i Polaków na czele z ambasadorem Ukrainy. - Jesteśmy bardzo dumni z naszych bohaterów. Jestem dumny z tego, że najwięcej złotych medali zdobyli w biatlonie, bo mogą i będą strzelać we wszystkich Rosjan, jeżeli będą nam robić zło - mówił Andrij Deszczycia. Sportowcy z Ukrainy zdobyli w Pekinie aż 29 medali i znaleźli się na drugiej pozycji w klasyfikacji ogólnej. - Pokój to nie polityka. Pokój to prawa człowieka dla ludzi na całym świecie. Idea pokoju musi wybrzmieć z igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich - przekonywał Walery Szuszkiewicz, szef Komitetu Paraolimpijskiego Ukrainy. Więcej w materiale wideo.