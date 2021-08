Spór wokół ludzi uciekających przed wojną. Potyczki słowne polityków

MSWiA informowało w środę, że poprzedniej doby Straż Graniczna odnotowała 138 osób, które próbowały "nielegalnie" (choć nie jest do do końca prawda, osoby te chciały ubiegać się o ochronę międzynarodową, a w takiej sytuacji nie można mówić o nielegalnej próbie przekroczenia granicy) dostać się do Polski. Udaremniono przekroczenie granicy 130 osobom, a 8 cudzoziemców zostało zatrzymanych.