Kosiniak-Kamysz: Prezydent Duda powinien podziękować Gowinowi [WYWIAD]

Zastanawiam się, po co media, która działają w Polsce od dwóch dekad i mają dużą oglądalność, muszą się uciekać do poszukiwania koncesji za granicą, skoro spokojnie mogą ją uzyskać u nas. To, co robi władza, szkodzi Rzeczpospolitej. Jako PSL zgłosiliśmy poprawkę, która obnaża prawdziwe intencje Jarosława Kaczyńskiego. Zakładała ona, że państwa NATO będą wykluczone z katalogu tych podmiotów, które nie mogą posiadać pakietu kontrolnego na spółkami medialnymi. Co się okazało? PiS głosował przeciw. Nie chodzi w takim razie o bezpieczeństwo, tylko zawłaszczenie TVN-u. To się i tak nie uda, więc całe działanie jest kompletnie bez sensu. W tej patologii nie umiem się dopatrzyć żadnego sensu.