Prezydent podpisał nowelę Kpa. Jest reakcja USA

Blinken nie ukrywał, że nie ucieszyła go wiadomość o podpisaniu przez Andrzeja Dudę krytykowanej przez USA ustawy. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych zaapelował do polskich władz o stworzenie "jasnej, efektywnej i skutecznej procedury prawnej, by odpowiedzieć na roszczenia w sprawie konfiskaty mienia" w konsultacji z zainteresowanymi stronami.