Spór o słowa prezydenta nt. LGBT. Rafał Bochenek: "sensem tej ideologii jest relatywizm seksualny" - Prezydent zawsze z wielkim szacunkiem odnosił się do wszystkich ludzi. Wyrazem tej wielkiej otwartości jest zaproszenie, które skierował... Transkrypcja: Szanowni państwo to czego byliśmy świadkami zwłaszcza w ostatnim czasie to gigantyczna lawina hejtu i ataku na pana prezydenta Andrzeja Dudy z tylko z tego powodu że podpisał Kartę Rodziny jak każdy z obywateli prezydent Andrzej Duda ma prawo mieć swoje poglądy i poprzez podpis pod kartą rodziny pan prezydent wyraził jej bardzo jasno że jako prezydent głowa państwa polskiego będzie stał na straży naszych konstrukcyjnych wartości i rodziny rozmiary właśnie W sposób klasyczny tradycyjny model Gdzie w skład rodziny wchodzi mężczyzna kobieta oczywiście zdarzają się również rodziny nie jeżeli chodzi oczywiście o został zaatakowany tak naprawdę za 1 punkty i kartę rodzina teraz w tej karcie jest mnóstwo innych bardzo ważnych zapisów Które gwarantują nie tylko rolę pani poślę ale pani poślę czy nie ma pan wrażenie że jeżeli wszystkie zapisy były dobre w zamierzeniu były dobre to jednak tak naprawdę przykrywa jedno zdanie wypowiedziane przez Andrzeja Dudę w Brzegu w sobotę próbuję się nam proszę państwa wmówić że to luz jest po prostu ideologia mowa tu oczywiście o lgbt nie ma pan wrażenia że tak naprawdę to jedno zdanie teraz góruje nad wszelkimi nawet wyjeżdżaj byłem to dobre wypowiedzi w zamiarze Andrzeja Dudy i jego wypowiedziami pan prezydent Andrzej Duda zawsze z wielkim szacunkiem odnosimy się do wszystkich ludzi co jest tą wyrazem ty otwartości wielkiej prezydenta Andrzeja Dudy jest chociaż to zaproszenie które skierował do pana Roberta Biedronia i również osób które pisały do niego listy z tych środowisk homoseksualnych natomiast my szanujemy wszystkich ludzi i tak naprawdę dzisiaj ten przekaz medialny został naprawdę bardzo mocno zmanipulowany sprzeciwiamy się natomiast ideologii ideologii lgbt idola nie myśleć żeby potem medialny został zmanipulowany Gdybym mógł plażowy jakiś udział wmówić że stoimy czy również Jastrowie będąc częścią formacji politycznej jakąś Prawo i Sprawiedliwość w opozycji do osób absolutnie nie my szanujemy wszystkich ludzi każdy powinien mieć swoje miejsce na ziemi również naszym pięknym kraju jakim jest Nasza ojczyzna Polska natomiast na pewno nie nie zgodzimy się na system narzucanie pewnego nurtu ideologicznego niektóre jest promowany przez szereg mediów lewicowych w Polsce i na świecie ideologii lgbt która jest taką pochodną ideologii gender sensem tej ideologii relatywizm seksualny tak naprawdę i próba tak naprawdę uczynienia z pewnych nowych relacji społecznych nowego porządku społecznego i nie jest pewny w nowych na podstawie tych właśnie teorii które są promowane przez tej ideologii próbuję się budować Nowy Porządek społeczny który ma doprowadzić między innymi do tego że pary homoseksualne nie będą miały prawo adopcji dzieci czy promować się seksualizacja dzieci w przedszkolach No nie na to się nie godzimy i został zdecydowana większość Polaków jest przeciwko tego typu rozwiązań które są promowane właśnie ruch lgbt