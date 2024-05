Spór o grabarza. Zakład pogrzebowy obwinia proboszcza

- Zdarzyło się, że powiedział nam, że ma dużo roboty i nie ma teraz czasu na kopanie grobu. No to już są rzeczy niewyobrażalne. Przecież nie możemy kazać rodzinie czekać na pochowanie zmarłego. To są bardzo delikatne sprawy. Mimo to doszło już do takiej sytuacji, że z tego właśnie powodu, iż grabarz nie zdążył wykonać swojej roboty, rodzina na dzień przed pogrzebem musiała go odwoływać i przekładać na inny termin - opowiada Jankowska.