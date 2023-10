Spór o aborcję. Mocna odpowiedź Lewicy

- To nie są sprawy światopoglądowe. To są sprawy życia i śmierci bardzo wielu kobiet. Zakaz aborcji dotyka kobiety, które są w gorszej sytuacji materialnej - mówi w programie Tłit Wirtualnej Polski posłanka Lewicy, Magdalena Biejat odnośnie ostatniej głośnej wypowiedzi ws. aborcji lidera PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz był we wtorek rano gościem Radia Zet. Polityk podkreślił, że PSL nie godzi się na poparcie legalnej aborcji do 12 tygodnia przez KO i Lewicę w kontekście tworzenia ewentualnej koalicji w trakcie rozmów z tymi partiami. Wypowiedź Kosiniaka-Kamysza wywołała spore poruszenie w szeregach Lewicy. Szczególnie słowa, że "żadne sprawy światopoglądowe nigdy nie mogą być przedmiotem umowy koalicyjnej". Według Biejat aborcja nic nie ma ze sprawami światopoglądowymi. W uwadze posłanki Lewicy dzisiejsze przepisy należy jak najszybciej zmienić, ponieważ nie grają na korzyść kobiet, szczególnie tych mniej zamożnych. - To nie ma nic wspólnego ze światopoglądem, a bezpieczeństwem kobiet i ich rodzin. Będziemy o tym rozmawiać z PSL. Dla nas od początku było jasne, że kwestia dostępu do aborcji dla kobiet, jest kluczową sprawą, o którą będziemy walczyć w tym sejmie - dodała.