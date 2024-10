Spółka Srebrna z rekordowymi przychodami. Wydatki? M.in. karma dla kotów

Zysk brutto Srebrnej wyniósł 2 mln 384 tys 981 zł 13 gr. Z kolei zysk netto to 1 mln 705 tys 349 zł 13 groszy. "Decyzja co do podziału zysku będzie podjęta przez Zgromadzenie Wspólników po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego" – czytamy w dokumencie.