Kluczowa różnica w porównaniu do 1997 roku. Ekspert wskazuje

- Na razie nic nie wskazuje na to, żeby spłynęło do nas więcej wody niż w 1997 roku. Te modele, które IMGW na swojej stronie pokazuje, wskazują, że przepływ na Odrze w tych przekrojach tuż poniżej granicy czeskiej, to będzie mniej więcej 2100 m3/s. W roku 1997 mieliśmy 3120 m3/s., czyli o ponad 1000 m więcej - przypomina w rozmowie z WP dr Radosław Stodolak, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jednak podkreśla, że prognozy są bardzo zmienne, ponieważ co trzy godziny przeprowadzana jest aktualizacja.