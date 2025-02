Śpiewają po podlasku, mogą trafić na Eurowizję. Wywołali kontrowersje

- Cieszy mnie jednak to, że coraz więcej osób wie o języku podlaskim. Pokazujemy, że Polska nie jest jednorodna - mówi Niczos. - Pogranicza to ciekawe miejsca, bo mieszają się tam różne kultury. Chcemy łączyć, a nie dzielić - pokazać, że możemy żyć wszyscy razem - podkreśla.

O szansę występu na Eurowizji zawalczy jedenaścioro wykonawców: Janusz Radek ("In Cosmic Mist"), Kuba Szmajkowski ("Pray"), Marien ("Can’t Hide"), Daria Marx ("Let It Burn"), Justyna Steczkowska ("Gaja"), Dominik Dudek ("Hold the Light"), Sonia Maselik ("Rumours"), Tynsky ("Miracle"), Sw@da x Niczos ("Lusterka"), Chrust ("Tempo") oraz Teo Tomczuk ("Immortal").