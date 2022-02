Spięcie wiceszefa MSZ z ludźmi Ziobry. W tle propozycja prezydenta ws. Izby Dyscyplinarnej

"Sebastian, przypomnij to ten minister, co negocjował kompromis z Timmermansem, gdzie oddał sądowe ustawy, a zmian nie dostał nic? I to ten, co to jak przyjechał ze szczytu, godząc się na uzależnienie Polski od oceny praworządności, mówił, że nic nie stracimy, bo mamy 'walidacje'" - napisał Patryk Jaki. W swojej serii wpisów uderzył również w premiera Mateusza Morawieckiego.