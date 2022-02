Afera mailowa. "Chodzi o to, żebyśmy zaczęli stawać w mojej obronie"

Morawiecki: chodzi o to, żebyśmy zaczęli stawać w moje obronie

"My akurat w tym zakresie już od ponad dwóch lat prowadzimy realne działania i sięgamy po rodaków z Kazachstanu. W związku z tym miałbym prośbę, żeby jutro zaprosić do KPRM kilka rodzin i zrobić taki widoczny znak, że robimy dużo w tym zakresie. Albo może jeśli jest jakaś szkoła w Warszawie, albo w pobliżu, gdzie dzieci się uczą języka polskiego, to też mógłbym tam podjechać. Chodzi mi o to, żebyśmy zaczęli stawać w mojej obronie w tym zakresie, bo tak, jak to ładnie ujął kolega Marczuk poniżej (Bartosz Marczuk, ówczesny wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej - przyp. red)., mamy dużo argumentów" - czytamy w ujawnionym e-mailu.