Spięcie o Ukrainę w debacie. Natychmiastowa odpowiedź Nowackiej

Jednym z tematów #debatykobiet były ostatnie napięcia w stosunkach Warszawy i Kijowa związane z embargiem na ziarno z Ukrainy. Kandydatka Konfederacji zapytała w związku z tym Barbarę Nowacką o stosunek do polskiego rolnictwa. - Pani Poseł czemu w czasie kampanii udajecie - tak jak PiS czy PSL, że bronicie polskiego rolnictwa tworzycie agrokluby, wciągacie Kołodziejczaka na listę - zaczęła Anna Bryłka z Konfederacji. - Dlaczego wobec tego w 2022 w PE głosowaliście za otwarciem rynku polskiego i europejskiego na niekontrolowany import artykułów produktów z Ukrainy. Jakie jest wasz stosunek do tego tematu, czyli importu? - to jedno pytanie, a drugie: Jakie jest stosunek macie do wejścia Ukrainy do UE i jak chcecie rozwiązać konflikt o zboże? - zapytała. Nowacka zareagowała natychmiast. - Dobrze, że zadała pani to pytanie współnie, bo często nie widzi się połączenia między jednym i drugim - stwierdziła. - My jesteśmy zwolennikiem tego, żeby Ukraina była bezpieczna i jak najszybciej została włączona w struktury UE, bo to również zapewni bezpieczeństwo i nam i Ukrainie. Natomiast musimy pamiętać o interesach polski i polskich rolników - odpowiedziała "jedynka KO" z Gdyni. Nowacka stwierdziła, że "negocjacje z Ukrainą będą trwać", a w najbliższych latach zboże z Ukrainy powinno trafiać na "naturalne dla siebie rynki Azji, Afryki i Ameryki Południowej". Posłanka przypomniała także, że to rządy PO-PSL pomogły zdobyć rolnikom "gigantyczne subwencje". - Dzisiaj doskonale wiemy, że obecny rząd również przez swoją antyunijną politykę zablokował dostęp rolnikom do dobrej przyszłości. My pomożemy i w tych inwestycjach i zabezpieczymy polskich rolników przed niekotnrolowanym przepływme zboża - podsumowała.

