Spięcie o ambasadora. "Bardzo niepoważne zachowanie prezydenta"

Andrzej Duda w wywiadzie dla Wirtualnej Polski zapewnił, że nie zmieni zdania ws. mianowania senatora Bogdana Klicha na ambasadora Polski w USA. Radosław Sikorski pomimo sprzeciwu prezydenta zapowiedział, że Klich zostanie szefem placówki. - Bardzo niepoważne jest zachowanie prezydenta - ocenił w programie "Tłit" WP wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Szef resortu cyfryzacji zwrócił uwagę, że Duda "już z góry deklaruje, że nie będzie współpracował, wspierał i akceptował nowego ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych". - To złe, szczególnie że okres jest gorący, bo mamy wybory amerykańskie i powinniśmy mieć tam ambasadora, który ma wszelkie kompetencje i wszelkie możliwości - tłumaczył gość programu. Według Gawkowskiego "prezydent przeszkadza rządowi w wykonywaniu konstytucyjnego zadania, czyli kierowania polityką zagraniczną". - Dla mnie to jest niepoważne, co robi pan prezydent w sprawach powoływania nowych ambasadorów, a w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia i powinien szanować wolę rządu - stwierdził wicepremier. Gość programu dodał, że "dopóki prezydent będzie w Pałacu Prezydenckim gospodarzem, będzie przeszkadzał rządowi i nie będzie wspierał go w jego politykach".