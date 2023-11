Spięcie na posiedzeniu KRS. "Przedszkole"

- Dzisiaj my z tego miejsca wzywamy tych 15 nielegalnych członków KRS do tego, aby ustąpili. Kadencja tej piętnastki nie jest chroniona w żaden sposób konstytucją, bo zostali wybrani przy jej złamaniu. Całą radę wzywamy do tego, aby zaprzestała swoich działań mających na celu przeprowadzenie konkursów na stanowiska sędziowskie. Kandydatów wzywamy do tego, aby wycofali swoje kandydatury, powstrzymali się od startu w tych konkursach. Wybór tych osób będzie skażony wadą prawną i nie będzie w żaden sposób chroniony, jak każde działanie bezprawne czy niegodziwe - stwierdziła.