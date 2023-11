Witek wychwala Kaczmarską. Zapomniała o aferze z utajnianiem list KRS

Afera z listą KRS

Z Agnieszką Kaczmarską łączy się kontrowersyjna sprawa z 2020 roku. Wówczas sędzia Paweł Juszczyszyn z Sądu Okręgowego w Olsztynie nałożył na szefową Kancelarii Sejmu dwie grzywny po trzy tys. zł każda. Chodziło o to, że Kaczmarska nie spełniła wydanego przez sąd postanowienia i nie ujawniła list poparcia do neo-KRS. Co więcej, uniemożliwiła mu dokonanie oględzin tych dokumentów, tłumacząc, że Juszczyszynowi cofnięto delegację na wyjazd do Warszawy. Później Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił postanowienie o ukaraniu Agnieszki Kaczmarskiej.