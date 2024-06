Spięcie na linii Tusk-Hołownia jest zagrożeniem? Ekspert komentuje

Coraz bardziej iskrzy w kolacji rządzącej. Na portalu X doszło do kolejnej wymiany zdań między marszałkiem Szymonem Hołownią a premierem Donaldem Tuskiem. - Życzliwości, czy też lekkie złośliwości - skomentował w programie "Newsroom" WP dr. hab. Wojciech Rafałowski. Gość programu powiedział, że nie odbiera tego jako jakiś poważny kryzys, ponieważ tego rodzaju konflikty się zdarzają na całym świecie. - My trochę odwykliśmy od uzewnętrznianych konfliktów w koalicji - stwierdził Rafałowski. Tłumaczył, że za czasów rządów PiS problemy były załatwiane wewnątrz. Socjolog polityki powiedział także, że w porównaniu do konfliktów we wcześniejszych koalicjach to nie jest nic ponad standardowego. - Te konflikty wtedy były dużo poważniejsze. Ja tu nie widzę żadnego zagrożenia dla koalicji - stwierdził gość programu.

