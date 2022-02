Spięcie na konferencji Kaczyńskiego. Prezes PiS zirytował się

- Jeśli w Polsce ktoś łamie praworządność, to właśnie sądy - stwierdził następnie szef PiS. - Bardzo często. (...) Naprawa sądownictwa jest bardzo potrzebna i nikt nie powinien nam w tym przeszkadzać. Nikt nie ma prawa nam w tym przeszkadzać. Ale my jesteśmy gotowi do prowadzenia rozmów i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia - mówił dalej Kaczyński.