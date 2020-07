WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 Faktsebastian kaleta 1 godzinę temu Spięcie Beaty Mazurek i Georgette Mosbacher. Komentarz Sebastiana Kalety Gościem programu WP "Newsroom" był Sebastian Kaleta. Wiceminister sprawiedliwości zapytany został, czy sztab Andrzeja Dudy powinien pozwać... Rozwiń no to w takim razie jak nie wiem p … Rozwiń Transkrypcja: no to w takim razie jak nie wiem panaszew minister chce namówić zagrać w Media z zagranicznym kapitałem żeby się z Polski wycofały bo po słynnej już okładce faktu powiedział że trzeba po wyborach pomyśleć na zrobienie z mediami jak pani uważa pan za zdrową sytuację że redaktor naczelny wielkiej niemieckiej gazety które należy do grupy kapitałowej które funkcjonuje dziennik fakt wzywał ręczna dywanik polskiego prezydenta czy jest w Niemczech taka sytuacja nie mogłaby się zdarzyć dlatego że przepisy Niemieckie bardzo jasne regulują dostaw kapitału zagranicznego do rynku medialnego Podobnie jest we Francji w Hiszpanii dojrzały demokrację Europy wiedzą że w takim razie powinien nie bierz ingerencji kapitału z innych państw może w takim razie Stadt Andrzeja Dudy powinien poznać się redakcji fakt że czy jednak Kłamstwa nie było panie redaktorze wie pan doskonale że w komunikacji czasami dobór ze zdjęcia i stwierdzenia które dotyczy danego problemu rodzi manipulacje dziennika przekroczył wszelkie granicę to możliwe i manipulacji stosując ordynarne ściekową kampanii bo bez prezydenta Andrzeja Dudy a jednocześnie tego samego dnia publikować słodkie zdjęcia Rafała jego żony więc też proszę bądź wyrażenia że kupiłeś media które są w grupie Axel Springer wspierają kontrolka do kandydata wyborach prezydenckich i to pouczanie przez Niemiec z polskiego prezydenta w tym zakresie pokazuje tylko że mamy do czynienia z poważną ingerencją proces wyborczy w Polsce i powinniśmy to po prostu lubi dyskutować nie ma w tym nic nadzwyczajnego również tak jak politycy mogą podlegać krytyce jeśli wychodzą ze swojej roli zaraz informować próbują kształtować zgodnie ze swoimi oczekiwaniami a nie sam efekt poglądy widzów Czy odbiorców mediów które tworzą ale widać się dziennik fakcie nie wystraszył dzisiaj publikuje że informację że sierżant Tomasz Borysiewicz i w ogóle nie stanie przez lata walczył o ustawienie i się nie doczekała i jeden z komentarzy w tym artykule jest Generała Waldemara skrzypczaka który mówi tak dziwię się że ta polskiego żołnierza nie znalazła się Łaska adlab tak nie znam tej sprawy i tak zdałam sprawę która budzi emocje od kilku dni gdzie dziennik fakty polityce opozycji rękę ramię w ramię dokonują bardzo niebezpiecznej Polacy wobec pokrzywdzonych przestępstwem które żądał od polskiego państwa żeby jak osobie pokrzywdzonej mogły ten trudny rozdział w swoim życiu zamknąć i po odbyciu kary pozwolić pojednaniu pozwolisz to ludzie normalnie żyć te kobiety nie były Cytowany przez dziennik walki doświadczenia z ostatnich dni pieczywo się po raz drugi pokrzywdzony kryminologii jest takie podwójne wiktymizacji to polega na tym żeby pomimo tego że państwo brakowało karę wobec sprawcy przestępstwa pokrzywdzeni przestępne od czy mają dalej wskutek innych zdarzeń trudności za miastem że doszło do przestępstwa i właśnie mam do czynienia z taką sytuacją dla cynicznej gry najlepsza pa trzaskowskiego wykorzystaną to pokrzywdzona do tego by zbudować prezydent Andrzej Duda sprzyja bo już nie potępia poważnych przestępstwa przypominam to prezydent Andrzej Duda Dzięki niemu mamy dzisiaj w Polsce rejestr pedofilów to Dzięki niemu zaostrzone szereg przepisów dotyczących przestępstw na dzieciach więc tutaj jest wiarygodne Rafał Trzaskowski chcę go nie wziął udziału a jego partia polityczna nie była za wprowadzeniem rejestr to jeszcze jakby też starego też propozycja już przegrała e-moto próbuję wykorzystywać pokrzywdzonym przestępstwem do swoich i Politycznych