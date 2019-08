1 z 10 Spełniliśmy marzenie Powstańca Łzy wzruszenia

1 sierpnia spotkaliśmy się z wieloma z Was na Skwerze Pamięci Batalionu AK "Zaremba-Piorun". Wszystko po to, by spełnić marzenie Powstańca, pana Stanisława Jana Majewskiego. Były łzy wzruszenia, wyrazy uznania i podziękowania.