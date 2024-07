Spektakularny atak rakietami z USA. Broń Rosjan rozerwana na kawałki

Ukraińska obrona przeciwlotnicza nie śpi. Przekonali się o tym ostatniej nocy Rosjanie, którzy próbowali uderzyć we wschodniej Ukrainie przy użyciu irańskiego drona bojowego Shahed 136. Nagranie z wyjątkowej akcji pojawiło się na oficjalnych kanałach Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie, a także zaczęło krążyć po platformie X. Na udostępnionym materiale widać bezzałogowca sterowanego przez okupantów. W pewnym momencie dochodzi jednak do wystrzelenia dwóch pocisków, które w następstwie rozrywają dron na kawałki. Silniej eksplozji w powietrzu towarzyszyły potężne kule ognia. Jak wyjaśniono pod nagraniem, do ostrzału wrogiego celu użyto system L3Harris VAMPIRE SAM z USA, który za pomocą naprowadzanych laserowo rakiet APKWS staje się katem na rosyjskie bezzałogowce i rakiety w ukraińskiej przestrzeni powietrznej.