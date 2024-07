Spektakularna eksplozja na froncie. Rosyjski T-90 rozerwany na kawałki

Brawurowa akcja na froncie we wschodniej Ukrainie. Oficjalne konto Ministerstwa Obrony Ukrainy udostępniło na platformie X nagranie żołnierzy z 46. Brygady Powietrznodesantowej. Ukraińcy przy użyciu drona wyśledzili rosyjski czołg T-90. Na materiale z frontu można zauważyć, że pojazd jest dodatkowo przykryty przez wielki kawał blachy, do złudzenia przypominający blaszany garaż. Wojskowi Putina w ostatnich miesiącach stosują takie techniki, by zmylić Ukraińców, jednak tym razem im się to nie udało. Podopieczni gen. Syrskiego postanowili uderzyć w T-90 bezzałogowcem wypakowanym po brzegi ładunkami wybuchowymi. W pewnym momencie widać, jak dron bojowy zbliża się do okupantów, a następnie w nich uderza. Cała akcja kończy się spektakularną eksplozją, której towarzyszą potężne kule ognia i wystrzelone w powietrze elementy czołgu.