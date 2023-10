Specjalnie zjadą zza Odry. "Trzeba ratować Polskę przed złem"

Jadą pozbyć się Kaczyńskiego

W polskim markecie dziennikarz spotyka m.in. emerytkę, która deklaruje, że specjalnie na 15 października zamierza zjechać do ojczyzny. - Na wybory, Kaczyńskiego obalić! - mówi. Formalnie kobieta może oddać swój głos na terenie Niemiec, woli jednak pokonać te 900 km i zagłosować w Polsce. - Katastrofa ten rząd. Aż brak mi słów. Do Polski jeżdżę raz w roku i widzę, co tam się dzieje. Ciemnota, upośledzenie. Gdybym miała tam mieszkać, biedowałabym. Nie było by mnie na nic stać - podkreśla emerytka, która "nienawidzi PiS-u" i życzy sobie, by Rafał Trzaskowski został prezydentem RP.