"Wyborcza": Zwrot Polonii w USA. "Ogromna mobilizacja"

Barry jest przekonana, że tym razem w USA wygra opozycja. - Tutejsza Polonia zmienia swoje oblicze - mówi. - Gdy przyjechałam do Kanady 30 lat temu, to mama przysyłała mi gazety w paczce. Dziś czytamy w internecie na bieżąco, co dzieje się w Polsce, znamy fakty.