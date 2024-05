Koniec kadencji Zełenskiego

20 maja minęło pięć lat od zaprzysiężenia Zełenskiego na szefa ukraińskiego państwa. Propagowane przez oficjalne moskiewskie media przesłanie sprowadza się do tego, że 21 maja "nastąpił pełen koniec legitymizacji Zełenskiego". Według propagandy rosyjskiej ma to odbić się na chęci Ukraińców do walki o ojczyznę.