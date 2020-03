Spalił żywcem byłą kochankę. Krakowski sąd wydał wyrok

Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok dla Pawła K. oskarżonego o zabójstwo swojej byłej kochanki. Mężczyzna został skazany na dożywocie, choć jego obrona do końca wałczyła obniżenie wyroku do 25 lat. - Pokrzywdzona spłonęła żywcem - podkreśliła w sądzie prokurator.

Do brutalnego zabójstwa doszło w marcu zeszłego roku podczas Dnia Kobiet. Paweł K. dołączył do biesiadującej grupy w altance. Po kilku godzinach pobił do nieprzytomności jednego z biesiadników, a byłej kochance zaproponował stosunek. Gdy ta odmówiła, ten ją pobił, związał, a drewnianą konstrukcję podpalił. Dla pewności do środka wrzucił dezodorant.