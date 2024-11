Raport komisji wizowej. "Korupcjogenny system" i "koktajl półprawd"

Projekt raportu komisji wizowej został skrytykowany przez posłów PiS, którzy określili go jako " koktajl półprawd i manipulacji ". Członek komisji z ramienia PiS Piotr Kaleta ocenił, że komisja była "teatrem, na dodatek ze słabymi aktorami".

Kaleta zapowiedział, że posłowie PiS zasiadający w komisji spotkają się ze swoimi doradcami, by przeanalizować możliwe kroki, które podejmą. Po zapoznaniu się z raportem, jak zapowiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, zgłoszą do niego zdanie odrębne i zastanowią się, czy zgłosić także poprawki.

- Nasz raport dowodzi, że w Polsce doszło do demontażu systemu migracyjnego, czego konsekwencją była utrata kontroli nad napływem migrantów. PiS miało pełną wiedzę o problemach, niestety nie zrobiło nic, by tę sprawę wyjaśnić - powiedział Sowa.

Do 3 grudnia członkowie komisji mogą składać pisemne poprawki do raportu końcowego. Ostateczne stanowisko komisji ma zostać przyjęte na posiedzeniu 3 grudnia o godzinie 11. Wówczas komisja zadecyduje również o złożeniu zawiadomień do prokuratury wobec 11 osób, w tym m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego, byłego szefa MSZ Zbigniewa Raua i byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.