Niepokojąca sytuacja. Namawiał dzieci przed szkołą na "przejażdżkę"

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie poinformowała, że do niepokojącej sytuacji doszło w poniedziałek.

"Kierowca próbował nakłonić dzieci do wejścia do pojazdu, oferując im 10 złotych. Na szczęście, dzięki czujności dorosłej osoby, która szła za dziećmi, sytuacja została przerwana i dzieci nie wsiadły do samochodu" - zaznaczono.