Sosnowiec. Zaatakował taksówkarza, bo nie wiedział gdzie wysiąść

Komenda policji w Sosnowcu poinformowała o próbie rozboju na taksówkarzu. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Do taksówki wsiadło troje pasażerów. Wszyscy byli nietrzeźwi. Zamówili kurs do dzielnicy Sosnowca Juliusz. Nie podali jednak konkretnego adresu. - Kiedy taksówka dotarła do wskazanej dzielnicy, pasażer, który zamierzał tam wysiąść, nie mógł się zdecydować na której ulicy ma to zrobić i wciąż zmieniał zdanie. Auto kluczyło po uliczkach, co zniecierpliwiło jego kierowcę. Taksówkarz w pewnym momencie, nie mogąc się doprosić o dokładny adres, pod który ma jechać. nie wytrzymał i powiedział do pasażera, żeby ten wysiadł i sam pieszo poszukał miejsca, do którego chce dotrzeć. W odpowiedzi na propozycję, pasażer zareagował agresją. Zaatakował kierowcę. Usiłował również ukraść swej ofierze pieniądze. Otwierał kolejno wszystkie skrytki w samochodzie, by je znaleźć. Jego współpasażerowie próbowali go uspokoi, ale niewiele to dało.