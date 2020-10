Sosnowiec przyznał nagrody w dziedzinie kultury. Zobacz kto został wyróżniony w tym roku

– To szczególna inauguracja roku kulturalnego, gdyż mamy podwójną okazję do świętowania. Oprócz sfery artystycznej czyli wręczenia nagród miasta w dziedzinie kultury możemy się spotkać w domu kultury w Kazimierzu, który został gruntownie zmodernizowany. Inwestycja poprawiła m.in.: funkcjonalność, estetykę i akustykę sali koncertowej. Teraz ten nowoczesny obiekt jeszcze lepiej przyczyni się do integracji lokalnego środowiska, pozwoli na organizację wielu ciekawych imprez i da nowe możliwości na ożywienie dzielnicy – mówił podczas wystąpienia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.