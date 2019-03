SOP skarży się na prezydenta. "Nie chce słuchać ochrony"

Dane dotyczące kolizji, w których wziął udział SOP, nie napawają optymizmem. Również wewnątrz formacji pojawiają się tarcia. Funkcjonariusze mają też skarżyć się na polityków, którzy ich zdaniem nie chcą odpowiednio współpracować - podaje "Polityka".

W 2017 r. z winy kierowców BOR doszło do 5 wypadków. Rok później, gdy formację przekształcono w Służbę Ochrony Państwa, kierowcy doprowadzili do dwukrotnie większej liczby kolizji - poinformowało w środę Radio Zet.

- Żeby być dobrym kierowcą, trzeba mieć nerwy, ale przede wszystkim być twardym - mówi w rozmowie z "Polityką" były oficer BOR i SOP. Jako przykład podaje sytuację, w której do jego samochodu wsiada minister i wydaje polecenie, by natychmiast ruszać. - Ja siedzę, ręce na kierownicy, nic. "Czego nie jedziemy", rzuca. "Pasów pan minister nie zapiął". Naprawdę trzeba mieć doświadczenie, żeby się na to zdobyć - twierdzi.