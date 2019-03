SOP ma na swoim koncie niechlubny rekord. Może pobić nowy

- Kondycja Służby Ochrony Państwa jest dużo lepsza niż Biura Ochrony Rządu - przekonuje Jarosław Zieliński, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jego słowom przeczą jednak dane dotyczące liczby kolizji, w których brały udział auta obu formacji.

Radio ZET dotarło do informacji dotyczących liczby zdarzeń drogowych, w których brały udział auta BOR i SOP. Okazuje się, że w 2017 roku z winy kierowców BOR doszło do 5 wypadów. W 2018 roku, gdy BOR został zastąpiony przez SOP, jego kierowcy spowodowali dwa razy więcej kolizji

Co ciekawe, w 2017 roku tylko raz doszło do zdarzenia drogowego z udziałem kolumny ochranianej. W 2018 takich przypadków było cztery razy więcej.

Jeśli nic się nie zmieni, to rok 2019 może być jeszcze bardziej pechowy dla kierowców SOP. Od 1 stycznia do 28 lutego kierowcy SOP zaliczyli na swoim koncie już 6 wypadków. Do 3 z nich doszło z ich winy. Co więcej, w trzech wypadkach, brały udział auta z kolumny ochranianej.