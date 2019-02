Kolizja z udziałem limuzyny SOP. Nowe informacje

Wiadomo więcej o okolicznościach kolizji z udziałem limuzyny Służby Ochrony Państwa, do której doszło w czwartek. Okazuje się, że funkcjonariusz SOP, który doprowadził do wypadku, ma 23 lata.

Do kolizji z udziałem limuzyny SOP w miejscowości Zakręt doszło podczas przejazdu szkoleniowego - mówił w rozmowie z WP rzecznik SOP ppłk Bogusław Piórkowski. Okazuje się, że funkcjonariusz odpowiedzialny za wypadek pracuje w Wydziale Zabezpieczenia Specjalnego, stworzonym do szkolenia ochroniarzy, a nie kierowców i ma 23 lata - informuje portal tvnwarszawa.tvn24.pl.

- Teraz to w SOP norma, że kierowcami są dwudziestolatki. Dostają samochody o mocy 300 koni i chcą pokazać, że potrafią. Są szybcy, ale i niebezpieczni. Wcześniej było przyjęte, że trzeba być po trzydziestce, mieć odpowiednią dojrzałość i doświadczenie - powiedziała w rozmowie z portalem osoba zbliżona do Służby Ochrony Państwa.

Większy problem

Zatrudnianie i szkolenie młodych funkcjonariuszy to konieczność, bo brakuje ludzi do pracy. - Jazda kolumnami "na pusto" i szkolenie w mieście to skandal i akt desperacji instruktorów. Nie było jednak innego wyjścia. Trzeba było się złapać brzytwy, bo gdyby nie było takich ćwiczeń "na żywca", to w ogóle nie byłoby szkoleń - powiedział były funkcjonariusz SOP.