Kolizja z udziałem limuzyny SOP. Sprawę bada policja

Do kolizji z udziałem samochodu Służby Ochrony Państwa doszło w Wesołej pod Warszawą. Kolumna nie przewoziła osoby ochranianej. Po kolizji dwoje dzieci trafiło do szpitala. Jak poinformował rzecznik SOP w rozmowie z WP, był to szkoleniowy przejazd kolumny.

Kolumna SOP (zdjęcie ilustracyjne) (East News, Fot: TOMASZ RADZIK / AGENCJA SE)

Jak wstępnie ustalono, do kolizji doszło, gdy jeden z samochodów osobowych uderzył w auto SOP-u. Pojazd poruszał się na czele kolumny, która jechała na sygnale.

Na miejscu jest policja, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Ustalane będzie m.in. to na jakim świetle kolumna SOP wjechała na skrzyżowanie. Służby twierdzą, że kolumna poruszała się jako uprzywilejowana oraz nie przewoziła osób ochranianych przez SOP.

- Był to przejazd szkoleniowy, co nas upoważnia do stosowania sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kolumna poruszała się po Warszawie i bliskich okolicach - wyjaśnia z w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prasowy SOP ppłk Bogusław Piórkowski.

To jednak nie wszystko. Radio ZET podaje, powołując się na informacje z stołecznej policji, że w wyniku kolizji dwoje dzieci trafiło do szpitala. Chodzi o pasażerów Toyoty, która uderzyła w BMW z kolumny SOP.

