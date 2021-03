Sondaż WP ws. Daniela Obajtka. Poseł PO: los prezesa Orlenu w rękach Jarosława Kaczyńskiego

Grzegorz Schetyna skomentował wyniki sondażu United Survey dla WP ws. Daniela Obajtka. Uważa, że opinia publiczna jest w tej sprawie podzielona, bo nie ma dokładnych informacji. Polityk PO zwraca uwagę, że z jednej strony wolne media przedstawiają "patologię tej rzeczywistości", a z drugiej strony tytuły przychylne rządowi bronią prezesa Orlenu i "prezentują go jako ofiarę". Były szef Platformy zaznacza, że los Obajtka jest w rękach Jarosława Kaczyńskiego. - To nie jest normalne, że jedna osoba decyduje o wszystkim - podkreśla Schetyna. Dodaje, że prezes Orlenu będzie broniony, żeby "nie rozsypała się konstrukcja, która spaja związek interesów i układów". Polityk tłumaczy, że do wyjaśnienia sprawy potrzebna jest niezależna prokuratura i komisja śledcza.

Rozwiń