Wideo Najnowsze sondaż + 2 newsroomkrzysztof gawkowski oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Sondaż WP. Słaby wynik Roberta Biedronia. Krzysztof Gawkowski nie jest zaniepokojony Kto miałby największe szanse wygrać z Andrzejem Dudą w wyborach prezydenckich? Adrian Zandberg - wynika z sondażu IBRiS dla WP. Znacznie... Rozwiń To miałby największe szanse Żeby w … Rozwiń Transkrypcja: To miałby największe szanse Żeby wy Z prezydentem Andrzejem Dudą O właśnie Adrian zandberg odpowiada 41 . 6 Pro Ankietowe Robert Zdecydowanie go 6 trudno powiedzieć Procent Ankietowany No miażdżąca przegrana Roberta Biedronia pana.com Przegrana to jest bardzo cieszę że dwóch Levis Jest dzisiaj w takiej grze politycznej która mu Pana prezydenta że powinniśmy tego lewicowego kandydat Spróbować Tak zbudować żeby był w drugiej turze wyborów I że ma jakikolwiek szansę wygrać wtedy macie jednego z najbardziej Cieszących się artykuł w 2018 roku także nasz sąd Robert Biedroń miał wtedy największy zaufanie publiczne w Polsce Macie takiego polityka i okazuje się że on Z politykiem który z pierwszą kadencję w sejmie przegrywa o kilka dni Aleja Cieszanów Mata To pokazuje Nie zna lewicy Rośnie potencjał dla niejednego wielu liderów że Szansa na to że w drugiej turze wyborów prezydenckich Kandydat lewicy i jeszcze więcej panu powiem Ja mam poczucie że naprawdę jest dzisiaj szansa olbrzymia wygrać z Andrzejem Dudą Bez względu czy to będzie Robert Biedroń Adrian zandberg czy ktokolwiek To dzisiaj szanse kandydata Levis Naprawdę nie są przekreślone dzisiaj jak rozmawiamy nawet Nie rozmawiamy a nie macie kandydata nie wiadomo kto są kandy Legnica nie musicie robić wyborów Podkarpacie żeby Nie macie kandydata bo nadal go Oczywiście jeżeli macie dwóch możliwych kandydatów to 1 Do tego wyboru Wyry Bo Robert 2 Stopiono się pan widział Na Twitter Gdzie porównał siebie do Baracka Obamy No to wyglądało Kilkanaście O właśnie Jest weekend Rozumiem że on także Czyli może Ale nasz sondaż pokazuje Ale ja jeszcze raz Podkreśl Kto kogo wystawi lewica na prezydenta czy to będzie Czy prezydent Okaże się na prze Grudnia Dopiero tak Dlaczego jest Że dzisiaj mamy inne zupełnie albo sprawiedliwość ma kandydata albo napędowe ma kandydata Jak tak to że z perspektywy Obywatelska ogłosiła dwóch możliwych kandydatów I teraz niech popatrzę sobie na to Kto jest kandydatem na Obecny kandydat Nico Platformie Naprawdę pachnie Mamy W którym wiadomo kto To są ustawione wybory przez to Platforma Obywatelska doskonale wie że będzie głosowana objawy A w naszym mieście bo cały czas od samego początku Od wielu miesięcy Jest dwóch kandydatów i mówiliśmy że wystartuje Biedroń albo Zander zandberg albo Biedroń i to nie oznacza że nie będziemy się Nie zamyka w ogóle dyskusji Ale chciałem Sondaż Tygodnia mówił że Biedroń będzie miał większe poparcie