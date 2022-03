Poparcie dla PiS w miejscu. Władza nie zyskuje na wojnie

Zaskakujący wynik Konfederacji

Sondaż ukazał dwa zaskakujące fakty. PiS - jak to bywa w sytuacjach kryzysowych - nie zdołał do siebie przekonać nowego elektoratu. Częściowo może to stanowić efekt trwałego podziału na polskiej scenie politycznej. Drugim powodem, może być niejako uświadomienie sobie przez wyborców wagi przynależności do Unii Europejskiej i NATO - podsumowuje OKO.press.