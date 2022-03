Ziobro znów uderza w Tuska. "Blokuje pieniądze dla Polski"

Przypomniał, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen należy do Europejskiej Partii Ludowej, której przewodniczy w Parlamencie Europejskim Donald Tusk. - Jedno słowo Tuska i te pieniądze przypłyną do Polski (…). Apeluję do Donalda Tuska, aby zaprzestał tej cynicznej operacji politycznej i spowodował by partia, której jest szefem, spowodowała, aby te pieniądze trafiły do Polski - mówił minister sprawiedliwości.