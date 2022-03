Mężczyzna przyjął 19-latkę uchodźczynię z Ukrainy do domu, a potem ją zgwałcił

– Nie ma i nie będzie pobłażania dla przestępców, którzy wykorzystują ludzkie nieszczęście – powiedział rzecznik policji we Wrocławiu. Wcześniej policjanci zatrzymali 49-latka podejrzewanego o zgwałcenie 19-latki z Ukrainy, która uciekła do Polski przed wojną. Mężczyzna najpierw przyjął ją do swojego domu, a następnie siłą wykorzystał.