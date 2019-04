Sondaż. PiS triumfuje w wyborach do Sejmu

Strajk nauczycieli nie wpływa niekorzystnie na poparcie dla PiS. Jak wynika z najnowszego sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl, na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować w wyborach parlamentarnych 43,8 proc. badanych.

Poparcie dla PiS wzrosło od poprzedniego badania o 1,2 pkt. proc. i wynosi 43,8 proc. Jeśli PO wystartowałaby w wyborach do Sejmu i Senatu samodzielnie, mogłaby liczyć na 25,7 proc. To spadek o 1 pkt. proc. w porównaniu do badania z marca. Na trzecim miejscu znalazła się Wiosna Roberta Biedronia, na którą zagłosowałoby 8,2 proc. ankietowanych (wzrost o 1,8 pkt. proc.).