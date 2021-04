Sondaż niekorzystny dla PiS. Patryk Jaki: IBRiS kłamie

Po raz pierwszy od ponad dwóch lat na czele rankingu zaufania staje polityk z opozycji. W kwietniu z urzędującą głową państwa zamienia się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Według sondażu IBRiS dla Onetu prezydent Warszawy cieszy się zaufaniem 40,6 proc. Polaków, a urzędująca głowa państwa - 38,7 proc. Na czele niechlubnej listy (polityków, którzy nie cieszą się zaufaniem Polaków) znalazł się z kolei Zbigniew Ziobro. Ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu nie ufa 66,3 proc. ankietowanych. Co na to europoseł PiS Patryk Jaki? - Muszę to skomentować zgodnie z tym, co czuję. Nie wierzę w to badanie. Muszę być szczery - komentował w programie "Tłit". - Kilka tygodni wcześniej pojawiło się badanie innej sondażowni. Różnice wynoszą nawet 16 czy 17 procent, a oba zespoły badawcze twierdzą, że mogą być 2 czy 3 proc. różnicy. Skoro jest 16, no to ktoś kłamie. I moim zdaniem IBRiS kłamie - dodał Jaki.

Rozwiń