Sondaż IBRIS dla WP. Polacy coraz mniej boją się koronawirusa

Trzecia fala epidemii trwa. W czwartek resort zdrowia poinformował o prawie 28 tys. nowych przypadków zakażeń. Zmarły 954 osoby - to najwyższa dobowa liczba zgonów od początku epidemii. Tymczasem, jak wynika z najnowszego sondażu IBRIS dla WP, Polacy coraz mniej boją się koronawirusa.

"Obawiam się, że zachoruję na koronawirusa i umrę". Z tym stwierdzeniem zgadza się zaledwie 18 proc. badanych przez IBRIS. To o 5 pkt proc. mniej niż miesiąc temu.

Aż 62 proc. badanych nie utożsamia się z tym stwierdzeniem.

Choroby i śmierci z powodu zakażenia koronawirusem obawia się 30 proc. wyborców prawicy i 14 proc. badanych, którzy deklarują poparcie dla partii opozycyjnych.

Podobnie kształtują się odpowiedzi, dotyczące stwierdzenia "obawiam się, że zachoruję na koronawirusa". 28 proc. badanych "podpisałoby się" pod tym zdaniem (o 10 pkt proc. mniej niż w podobnym badaniu w marcu), 55 proc. deklaruje, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

Zachorowania obawia się 40 proc. wyborców prawicy i 25 proc. wyborców opozycji. Obawę o własne zdrowie wyraża 11 proc. osób w wieku 18-29 lat, 14 proc. tych którzy mają od 30 do 39 lat, 31 proc. respondentów od 40 do 49 roku życia, 33 proc. w wieku od 50 do 59 lat i 47 proc. w wieku od 60 do 69 lat. Wśród osób powyżej 70. roku życia boi się, że zachoruje 39 proc. badanych.

Sondaż IBRIS dla WP. Bardziej boimy się o bliskich niż o siebie

Z badania IBRIS dla WP wynika, że bardziej lękamy się o swoich bliskich niż o siebie. Ze stwierdzeniem "obawiam się, że moi bliscy zachorują na koronawirusa" zgadza się 47 proc. badanych (o 4 pkt proc. mniej niż w marcu), 37 proc. badanych nie odczuwa takiej obawy.

Do lęku o bliskich przyznaje się 49 proc. wyborców prawicy i 44 proc. głosujących na ugrupowania opozycyjne. Najmniej o zdrowie bliskich lękają się najmłodsi ankietowani - w wieku od 18 do 20 lat oraz ci w wieku od 40 do 49 lat. Obawy wyraża odpowiednio 39 i 38 proc. z nich.

O to, że ich bliscy zachorują na COVID-19 boją się najbardziej osoby w wieku od 60 do 69 lat. Aż 65 z nich przyznaje się do takiego lęku. W grupie wiekowej 30-39 lat o zdrowie bliskich boi się 45 proc. badanych, 44 proc. - wśród osób w wieku 50-59 lat i 50 proc. badanych w wieku powyżej 70 lat.

Mimo trwającego lockdownu coraz mniej osób obawia się także o swoją przyszłość finansową. W poprzednim badaniu IBRIS w marcu 2021 roku do takich lęków przyznało się 51 proc. badanych, obecnie jest to już tylko 41 proc. badanych.

Obaw o swoją przyszłość finansową nie odczuwa 47 proc. ankietowanych.

Do lęku o przyszłość finansową przyznaje się 28 proc. wyborców prawicy i 51 proc. wyborców partii opozycyjnych.

O swoją finansową przyszłość najbardziej boją się młodzi ankietowani - w wieku od 18 do 29 lat i od 30 do 39 lat. Takie obawy wyraża odpowiednio 65 i 60 proc. z nich. Najmniej obawiają się osoby po 70. roku życia oraz te w wieku od 40 do 49 lat. W obu tych grupach do lęku przyznaje się 28 proc. badanych.

Sondaż IBRIS dla WP. Polacy znużeni obostrzeniami

Rośnie znużenie Polaków pandemią i związanymi z nią ograniczeniami. Aż 62 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem "jestem zmęczony/a zamknięciem szkół, ograniczeniem handlu i innymi restrykcjami". W marcu do uczucia zmęczenia restrykcjami przyznało się 58 proc. badanych.

27 proc. badanych nie odczuwa zmęczenia z powodu lockdownu.

Co ciekawe, mimo że coraz więcej Polaków odczuwa zmęczenie z powodu obostrzeń, to w kwietniu spadł odsetek tych, którzy uważają, że czas by wszystko wróciło do normy.

Ze stwierdzeniem "już czas, żebyśmy wrócili w Polsce do normalnego życia" zgadza się 59 proc. badanych (w marcu było ich 66 proc.), nie zgadza się - 26 proc. ankietowanych przez IBRIS.

Powrotu do normalnego życia chciałoby już 49 proc. wyborców prawicy i aż 63 proc. głosujących na ugrupowania opozycyjne.

IBRIS zapytał także Polaków o to, czy zgadzają się ze stwierdzeniem: "jeżeli będzie dostępna szczepionka na koronawirusa na pewno się zaszczepię". Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 65 proc. wyborców prawicy i 67 proc. osób, które deklarują, że zagłosują na partie opozycyjne.

Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 29 proc. osób w wieku 19-29 lat, 61 proc. w wieku 30-39 lat, 71 proc. w wieku 40-49 lat, 60 proc. w wieku 50-59 lat oraz 73 proc. w wieku 60-69 lat. Wśród osób po 70. roku życia chęć zaszczepienia wyraziło 82 proc. ankietowanych.

Odpowiedzi twierdzącej w sprawie szczepień chętniej udzielają kobiety: 62 proc. z nich zaszczepiłoby się, gdyby to było możliwe. Taką decyzję podjęłoby 57 proc. mężczyzn.

Badanie IBRIS przeprowadzono 6 kwietnia 2021 roku, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Wzięło w nim udział 1100 osób.